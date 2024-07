Alphabet Google in trattativa per acquisire la start-up di cybersecurity Wiz

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) – La notizia delle trattative è stata riportata per la prima volta dal Wall Street Journal, sulla base delle dichiarazioni di una fonte considerata attendibile che ha tuttavia preferito rimanere anonima. Il negoziato seppur in uno stadio avanzato sarebbe ancora in via di definizione e avrebbe ad oggetto l'acquisizione di Wiz, società specializzata in L'articolo) inperla-up diWiz proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 suNews Nessun post correlato.