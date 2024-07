Trump in partenza per Convention repubblicana Milwaukee | ci andrò

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 15 luglio 2024) caption id="attachment361066" align="aligncenter" width="760" Donald/captionL'ex presidente Usa Donaldha dichiarato di aver pensato inizialmente di rinviare il suo viaggio allanazionaledi, ma di aver cambiato idea e di andarci come inizialmente previsto. "Non posso permettere a un "cecchino" o a un potenziale assassino di forzare un cambiamento nella programmazione o in qualsiasi altra cosa", ha scrittosul suo social Truth. "Pertanto, partirò per, come da programma" ha aggiunto.L'ex presidente Donaldè rimasto ferito in un tentativo di assassinio durante un comizio elettorale ieri a Butler, Pennsylvania., che è uscito con il volto insanguinato, ha detto di essere stato colpito all'orecchio e ha descritto un "sibilo" e un "proiettile" che gli ha "squarciato la pelle".