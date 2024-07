Pellezzano protocollo di intesa con l’associazione AISA per la sa tutela ambientale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 luglio 2024) Undifinalizzato a salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini con un’azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l’ambiente in generale. E’ quello stipulato, mediante apposita delibera di Giunta Comunale, tra il Comune diA.I.S.A. (Associazione Italiana SicurezzaO.D.V), Sezione Provinciale di Salerno, con sede in via Vittorio Venero a Cava de’ Tirreni, rappresentata da Vincenzo Senatore. A tal proposito, l’Esecutivo guidato dal Sindaco Francesco Morra, ha approvato non solo lo schema di convenzione, ma anche l’istituzione delle figure di “Agenti accertatori volontari per attività die salvaguardianel territorio del Comune di”. “Tra i principali obiettivi da conseguire nella nostra agenda di governo – ha dichiarato il Sindaco Morra – figura quello dire l’ambiente, implementando il servizio di vigilanza e attuando un controllo più capillare su alcuni aspetti della convivenza civile dei cittadini, quali il rispetto dell’ambiente, l’osservanza dei regolamenti comunali di pulizia urbana ed, il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, nonché il rispetto della cosa pubblica”.