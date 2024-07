Pantani laboratorio antidoping Fmsi | Test ematico non fu nostro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Nessun controllosu Marcofu effettuato da medici Doping control officer (Dco) della, e i campioni non furono mai analizzati dal proprioall’Acqua Acetosa, unico in Italia accreditato dall’Agenzia mondiale(Wada)“. Lo afferma in una nota la Federazione medico sportiva italiana () diffusa “in merito alle notizie apparse su diverseate online con riferimento al controlloeffettuato aa Madonna di Campiglio“, dopo la riapertura del caso da parte del pm di Trento. Il controllo che portò all’esclusione didal Giro d’Italia 1999 rientrava infatti in una pratica della federazione ciclistica internazionale, l’Uci, per la salute. L’esito non provocò infatti una squalifica.