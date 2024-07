PALINSESTI 21-27 LUGLIO 2024 | AL VIA LE OLIMPIADI DI PARIGI TILT CON PAPI NERO A METÀ

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 15 luglio 2024)Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 21 al 27. La cerimonia d’apertura e i giochi olimpici, parte, chiude Temptation Island. Rai1 D: Mina Settembre 2 (3/6) R L:3 (1/6) R M: Sophie Cross 2 (2/3) 1°Tv M: Un Amore in Cornovaglia G: Noos (5/6) V: TIM Summer Hits: Il Meglio S: Boomerissima 2 (2/5) R Canale 5 D: Segreti di Famiglia (3 Ep.) 1°Tv L: Battiti Live (3/5) M: Ciao Darwin 9 (2/10) R M: Temptation Island (5/6) G: Temptation Island (6/6) V: Annem 1°Tv S: Lo Show dei Record (6/12) R Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioninessuna segnalazione Rai2 D: Il Velo Nuziale: La Luna di Miele in Grecia 1°Tv L: Panda (3/3) 1°Tv M: Generazione di Fenomeni M: L’Ispettore Coliandro 8 (4/4) R G: Wolf Call: Minaccia in Alto Mare 1°Tv V: Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici S: Giochi della XXXIII Olimpiade Italia 1 D:: Tieni il Tempo new L: Chicago P.