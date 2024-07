Olimpiadi Parigi 2024 lunedì 29 luglio | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo un week-end dalle mille emozioni comincia una nuova settimana ai Giochi Olimpici di. Il, glied ilcompleto delle gare di29: allene proseguono le gare di nuoto con Benedetta Pilato che cerca una medaglia nei 100 metri rana femminili. Da tenere sott’occhio le due gare di scherma che concludono ilindividuale, occhi puntati anche su canoa, judo e tiro a segno dove in palio ci sono medaglie preziose. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdervi davvero nulla di questa terza giornata a cinque cerchi. ILSPORT PER SPORT29Ore 7:00 – SURF maschile round 3 Ore 7:00 – SURF femminile round 3 Ore 8.30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi Ore 9:00 – VOLLEY Girone C femminile Turchia-Paesi Bassi Ore 9:00 – PALLAMANO maschile girone A Giappone-Germania Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone A maschile Cottafava/Nicolai (ITA) – Nicolaidis/Carracher (AUS) Ore 9:00 – TIRO A VOLO maschile Trap qualificazioni Ore 9:15 – TIRO A SEGNO squadra mista pistola aria compressa 10 m qualificazioni Ore 9:20 – BADMINTON maschile doppio fase a gironiOre 9:30 – TIRO A SEGNO femminile carabina aria compressa 10 m FINALE Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO squadre ottavi Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile singolo semifinali E/F Ore 9:30 – SCHERMA femminile sciabola individuale trentaduesimi Ore 9:54 – CANOTTAGGIO femminile singolo semifinali E/F Ore 9:55 – SCHERMA maschile fioretto individuale trentaduesimi Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone F maschile: Boermans/de Groot (NED) – Herrera/Gavira (ESP) Ore 10:00 – JUDO femminile -57 kg trentaduesimi Ore 10:00 – JUDO maschile -73 kg trentaduesimi Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo primo turno Ore 10:00 – HOCKEY PRATO maschile girone B Irlanda-Australia Ore 10:10 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi Ore 10:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi Ore 10:20 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza ripescaggi Ore 10:25 – SCHERMA femminile sciabola individuale sedicesimi Ore 10:28 – JUDO femminile -57 kg sedicesimi Ore 10:28 – JUDO maschile -73 kg sedicesimi Ore 10:30 – HOCKEY PRATO femminile girone A Giappone-Cina Ore 10:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza ripescaggi Ore 10:40 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri ripescaggi Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone B femminile: Xue/X.