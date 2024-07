Olimpiadi Parigi 2024 giovedì 25 luglio | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

Il, ile glidi25. Allediè giornata di vigilia per quel che concerne la cerimonia di apertura, ma proseguono le gare. Con i primi italiani che cominciano l'avventura a cinque cerchi: si tratta del tiro con l'arco con Chiara Rebagliati al femminile e Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli al maschile che saranno impegnati nel tradizionale ranking round che definisce i tabelloni delle gare olimpiche. Tiro con l'arco, ma non solo visto che proseguono i tornei di squadra: calcio femminile, rugby a 7 e pallamano. Insomma c'è già tanta competizione anche prima della cerimonia di apertura. Ecco ilcompleto con gliILSPORT PER SPORT25Ore 9:00 – PALLAMANO femminile girone A Slovenia-Danimarca Ore 9:30 – TIRO CON L'ARCO femminile individuale Ranking Round Ore 11:00 – PALLAMANO femminile girone B Paesi Bassi-Angola Ore 14:00 – PALLAMANO femminile girone B Spagna-Brasile Ore 14:00 – RUGBY A 7 maschile fase a gironi Ore 14:15 – TIRO CON L'ARCO maschile individuale Ranking Round Ore 16:00 – PALLAMANO femminile girone A Germania-Corea del Sud Ore 17:00 – CALCIO femminile girone C Spagna-Giappone Ore 17:00 – CALCIO femminile girone A Canada-Nuova Zelanda Ore 19:00 – CALCIO femminile girone C Nigeria-Brasile Ore 19:00 – CALCIO femminile girone B Germania-Australia Ore 19:00 – PALLAMANO femminile girone B Ungheria-Francia Ore 20:00 – RUGBY A 7 maschile semifinali 9°/12° posto Ore 20:30 – RUGBY A 7 maschile semifinali 9°/12° posto Ore 21:00 – RUGBY A 7 maschile quarti di finale Ore 21:00 – PALLAMANO femminile girone A Norvegia-Svezia Ore 21:00 – CALCIO femminile girone A Francia-Colombia Ore 21:00 – CALCIO femminile girone B Usa-Zambia Ore 21:30 – RUGBY A 7 maschile quarti di finale Ore 22:00 – RUGBY A 7 maschile quarti di finale Ore 22:30 – RUGBY A 7 maschile quarti di finale25