NASCAR Cup Series Blaney torna a festeggiare a Pocono

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ryanha vinto la tappa didellaCup. Seconda affermazione in stagione, la 12ma in carriera, per il #12 del Team Penske, abile nel finale a non lasciare spazio alla concorrenza in uno degli ovali più particolari dell’intero campionato. Toyota e Joe Gibbs Racing ha provato a fare la differenza nei primi minuti dell’evento, Martin Truex Jr #12 e Denny Hamlin #11 si sono spartiti rispettivamente la prima e la seconda frazione della competizione. La graduatoria è cambiata nella Final Stage con una serie di caution che hanno spezzato il ritmo.ha preso l’iniziativa e non è più stato raggiunto da nessuno, l’americano di Ford ha meritatamente vinto per la seconda volta in quel didavanti ad Hamlin, Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48), William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) e Joey Logano (Penske Ford #12).