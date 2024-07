LIVE Cobolli-Altmaier 6-4 6-7 2-1 ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | prime fasi del set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Game. Con un serve and volley Flavio chiude un comodo game. 40-0 Servizio vincente del romano. 30-0 A metà rete il rovescio dal centro del tennista di casa. 15-0 Prima esterna vincente dell’azzurro. 1-1 Game. Non passa la risposta di rovescio di, che si appresta ora a servire con palle nuove. 40-0 Servizio vincente del tedesco. 30-0 Il nastro respinge il rovescio dell’italiano. 15-0 Decolla il rovescio lungolinea dell’azzurro. 1-0 Game. E’ lunga la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta. 40-30 Servizio vincente del laziale. 30-30 Gran difesa dell’azzurro, che raccoglie poi l’errore dell’avversario. 15-30 Scappa via la risposta di rovescio del tedesco.