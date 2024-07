Il decisionista Melenchon perde pezzi Nasce L’Apres per unire la sinistra radicale

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il movimento di Jean Luc(La France Insoumise), anima del Nuovo Fronte Popolare, primo partito della coalizione diche ha conquistato ben 182 seggi nel parlamento francese (con una partecipazione record del 66,7%), era da tempo oggetto di critiche per una gestione molto accentrata e non certo plurielle, toccata anche da polemiche su discusse epurazioni. Un tema in piena assonanza con quanto si registrava in Italia nel movimento di Beppe Grillo. A conferma di questo, in un clima entusiasta per aver bloccato l’affermazione dell’estrema destra lepeniana, dopo una campagna elettorale che ha esasperato i contrasti, è stata ufficializzata l’uscita di un gruppo di dissidenti, comprendente alcuni neo eletti, che hanno dato vita a un nuovo movimento dal nome: “” (Associazione per la Repubblica ecologica e sociale).