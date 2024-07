De Canio | Conte è esigente con sè stesso prima di tutto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Luigi De, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Radio Goal”. In onda su Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato sopratdel nuovo allenatore degli azzurri Antonio. Di seguito quanto dichiarato. De: “De Laurentiis ha preso un allenatore vero” Così ha esordito De: “De Laurentiis ha preso un allenatore vero, non uno qualunque.con sèdie gli altri si devono conformare a lui ed esprimere qualità. Capisco che qualcuno si meravigli del lavoro che si sta facendo con, ma io no. L’errore di Garcia che non è l’ultimo arrivato e non è un allenatore scarso, è stato nell’approccio.” “migliora i calciatori” Ha continuato: “Quandoha firmato ha posto delle condizioni base col presidente anche su aspetti che non spettano all’allenatore.