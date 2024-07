Davide Rivalta porta due Leoni al Parco della biodiversità di Noto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024), artista bolognese contemporaneo e di fama internazionale, approda aldell’anima di. Venerdì 19 luglio lo scultore presenta due opere in bronzo di una delle sue serie più celebri, ovvero quella dei. Dalle ore 19.00 del 19 luglio esposte aldell’anima didue celebri opere dello scultore bolognese. Appartenenti alla serie, le sculture in bronzo saranno esposte nell’oasi agro culturale fondata da Alessia Montani e Luigi Grasso con M’AMA.ART e AVASIM-MAMA.SEEDS, nei terreni dello Zahir Country House e dell’antica masseria La Corte del Sole., Leone, 2017, Bronzo, 290 x 110 x 160 h cm, 682 kg @Foto Crediti Ufficio Stampadell’anima – VelvetMage le sue opere Artista di fama internazionale,, soprattutto, per le sue opere che rappresentano animali veri in stato di cattività, e quindi sradicati da loro ambiente naturale.