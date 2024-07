Covid | Cresce l' Allerta per le Nuove Varianti Autunnali

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma - Nell'estate 2024, ilha visto un ritorno significativo, spinto dalla variante Kp3. L'ultima settimana ha registrato un lieve aumento dei nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 in Italia, mantenendosi comunque su livelli bassi, senza un impatto significativo sugli ospedali. L'Ultimo Monitoraggio Secondo il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell'ISS, al 10 luglio 2024, l'occupazione dei posti letto in area medica è stabile all'1,6% (1.006 ricoverati), mentre quella in terapia intensiva è allo 0,5% (43 ricoverati). I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono più elevati nelle fasce di età avanzata. L'Indice Rt L'indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero, aggiornato al 10 luglio 2024, è stabile a 1,00.