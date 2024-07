Buffon e D’Amico si sposano le pubblicazioni in Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Carrara, 15 luglio 2024 – Il portierone Gianluigiconvolerà a nozze con la nota giornalista sportiva Ilaria. Una notizia ufficiale che è apparsa sull’albo pretorio deldi Carrara e su quello di Lucca, città che la coppia ha scelto per celebrare il matrimonio. La cerimonia sarà celebrata in municipio. Ancora top secret la data del matrimonio e chi saranno i testimoni di nozze della nota coppia. Ma che i due convoleranno a nozze è certo. La notizia arriva a poche ore dall’indiscrezione dell’arrivo del secondo figlio di. Il primogenito si chiama Leopoldo Mattia ed è nato nel 2016. Ilariae Gigisono una coppia dal 2013. Nonostante i numerosi figli pare che Ilaria sia di nuovo in dolce attesa.