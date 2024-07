Assalto al bancomat con l’esplosivo ma il bottino è magro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Terranuova Bracciolini (Arezzo), 15 luglio 2024 – Fanno esplodere unin piena notte nell'Aretino ma stavolta èil, solo 1.500 euro. Il colpo in via Poggilupi a Terranuova Bracciolini. Intorno alle 3, ignoti hanno collocato l'esplosivo davanti allo sportellodella Banca del Valdarno. Lo scoppio ha divelto la porta d'ingresso e fatto saltare la cassaforte. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Giovanni e i vertici dell'istituto di credito. Oltre ai soldi trafugati, ci sono ovviamente i danni ingenti alla struttura, da quantificare. Le indagini sono in corso. All'esame le immagini di una telecamera installata allo sportello e quelle delle altre telecamere della zona lungo i possibili tragitti percorsi dai ladri per arrivare e per fuggire.