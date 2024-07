Transformers One | il cast vocale introduce una nuova clip

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 14 luglio 2024) Il film d’animazioneOne è senza dubbio uno dei prossimi appuntamenti più attesi da parte degli appassionati di robottoni Hasbro. In attesa di scoprire quale sarà la sorpresa “inonata” nel programma dell’imminente San Diego Comic-Con (qui una bozza del programma), Chris Hemsworth e gli altri doppiatori originali hanno presentato sui social unaintensadal film animato. Il filmato in questione mostra Optimus Prime ed i suoi “amici” mentre sono alle prese con la prima bizzarra prova di trasformazione. The #One crew rolls out on the #KCA stage for an exclusiveCatch #One only in theatres September 20. pic.twitter.com/HPeGLeQEtk—(@) July 14, 2024 La regia è stata curata da Josh Cooley, con un team di produzione alle spalle formato da Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto & Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian e Aaron Dem.