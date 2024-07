Tennis il percorso straordinario di Paolini nel 2024 | una campionessa da record

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024) Jasminesi ferma ad un passo dal sogno e finisce k.o. nella finale di Wimbledon. L’azzurra, 28 anni, cede in 3 set alla ceca Barbora Krejcikova nell’atto conclusivo del torneo più prestigioso del mondo. L’atleta toscana, nata a Castelnuovo di Garfagnana e allenata dall’ex azzurro Renzo Furlan, si consola raggiungendo l’apice della carriera in uncomunque strepitoso. Da gennaio, secondo il ruolino ufficiale della Wta, ha vinto 25 match su 38. Nessuna ha vinto più partite nei tornei dello Slam (15) e tra le sconfitte solo 2 passi falsi sono arrivati contro giocatrici fuori dalla top 30 della classifica. Lo splendidoa Wimbledon, inutile negarlo, ha anche un enorme peso economico., nella carriera Wta iniziata con le prime qualificazioni nel 2015, ha incamerato premi per circa 5,5 milioni di dollari.