Taremi un vantaggio per le gerarchie dell’Inter? Occhio ai rientri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Mentre prosegue il lavoro ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi, si iniziano già a fare le prime valutazioni sui giocatori in vista della prossima stagione. Soprattutto su Mehdi, nuovo arrivato che può avere unper quanto riguarda ledell’attacco. LAVORO – Avere fin da subito un giocatore come Mehdia disposizione è sicuramente unper Simone Inzaghi, che può lavorare su di lui e “plasmarlo” in base ai suoi dettami, facendolo entrare il prima possibile nei meccanismi di squadra. L’iraniano è ufficialmente un giocatoreda ieri, dopo le ultime visite mediche di venerdì e la firma sul contratto. Poi, subito al lavoro ad Appiano Gentile insieme ai nuovi compagni di squadra.