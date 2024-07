Sparatoria in Germania | 4 morti tra cui 2 bambini Strage in famiglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Stoccarda, 14 luglio 2024 –mortale a Lautlingen, nello stato del Baden-Wurttemberg, in. Da quanto si apprende si tratterebbe di una terribilere. Sembra che l’aggressore, forse un cacciatore, abbia tentato il suicidio a seguito della mattanza. Non è chiaro se sia morto o meno. La polizia non ha rilasciato molti dettagli, limitandosi a dire che ci sono state “diverse vittime”. L’emittente locale Swr parla di 4, 2 adulti e 2. La Bild sottolinea che altre persone sarebbero rimaste ferite: diverse ambulanze sono accorse sulla scena del delitto. Notizia in aggiornamento .