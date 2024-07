Shannen Doherty non ce l' ha fatta addio a Brenda di Beverly Hills

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) È morta, la star di90210. L'attrice aveva 53 anni e combatteva da anni contro il cancro. Lo annuncia il magazine People. «È con grande dolore che confermo la scomparsa dell'attrice. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo aver combattuto per molti anni contro la malattia», ha confermato Leslie Sloane, pubblicista di lunga data della, in una dichiarazione esclusiva rilasciata a People. «La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede di mantenere la privacy in questo momento per poter elaborare il lutto in pace», ha aggiunto Sloane.era diventata famosa all'inizio degli anni '90 per il ruolo diin90210.