Shannen Doherty Alyssa Milano ricorda la sua co-star di Streghe | Il mondo non è lo stesso senza di lei

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo la recente scomparsa di, la sua co-die interprete di Phoebeomaggia la collega nonostante le complicazioni del loro rapporto.della Spelling Television è stata una delle serie di maggior successo della CW, con una durata di otto stagioni. La sua premessa originale ruotava intorno a un trio di sorelle, Prue (), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe () - conosciute come le- potentibuone che usano il loro "Potere del Trio" combinato per proteggere gli altri. Questo assetto è cambiato dopo le prime tre stagioni, quandoha lasciato la serie in una delle uscite di scena più chiacchierate, che ha fatto focalizzare l'attenzione generale sulla complicata relazione di Dohery con la