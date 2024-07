SAIMAN è nei digital store con SULLA MIA PELLE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 14 luglio 2024) E’ disponibile nelle piattaformei ”MIA” (pubblicato su etichettaNoises), il nuovo singolo del cantautore rock Simone Mangiagalli, in arte, scritto dallo stesso artista e composto insieme ad Alessandro Canta. ”mia” diE’ disponibile nelle piattaformei ”mia”, pubblicato su etichettaNoises, il nuovo singolo del cantautore rock Simone Mangiagalli, in arte, scritto dallo stesso artista e composto insieme ad Alessandro Canta. Il brano è un viaggio rock che racconta di un amore autentico e speciale. Tra riff di chitarre e il timbro graffiato di, “mia” arriva dritto al cuore degli ascoltatori. Commenta l’artista a proposito del branoracconta così il nuovo singolo: ”Una sera d’estate, da solo in macchina, innamorato perso di una ragazza dagli occhi d’angelo e la lingua da diavolo, mi venne in mente il ritornello di questa canzone, con il desiderio di volere a tutti i costi questa ragazzamia