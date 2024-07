Napoli su Rabiot lo vuole Conte Manna prepara una doppia operazione di mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 luglio 2024)chiedeper sostitutire Zielinski,lavora per Lukaku e Greenwood. Le ultime novità sul calcioazzurro.Ilintensifica le operazioni dia centrocampo, doppio colpo in attacco con Lukaku e Greenwood? Il calciodelentra nel vivo. Dopo gli acquisti di Spinazzola, Marin e Buongiorno, il direttore sportivo Giovannisembra pronto a nuove mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ilsi è inserito con decisione nella corsa ad Adrien. Il quotidiano scrive: “Ilinfatti si è inserito in maniera decisa nella corsa a, altro giocatore che si può prendere a parametro zero visto che il suo legame con la Juve è finito lo scorso 30 giugno”.