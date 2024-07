Maria Nirta l’avvocata di Angelica Schiatti su Ballando con le Stelle | Raccapricciante

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 14 luglio 2024) Quando nell’autunno del 2021 Morgan ha preso parte al cast dicon le, la denuncia da parte diper stalking era già stata fatta. Per questo motivo, avvocata di lei, prima dell’inizio della trasmissione aveva mandato alla Rai due lettere di diffida, senza ottenere risposta. “Nessuno di noi vuole privare questo signore del lavoro, perché il lavoro è un diritto sacrosanto, però non può usare il mezzo pubblico per parlare di persone che poi non possono difendersi o comunque non vogliono essere menzionati in certi contesti, soprattutto quando vi è un procedimento penale in corso”. Purtroppo però, se ad X Factor il cantante non ha mai fatto allusioni ad, acon leper vie traverse sì, parlando di ghosting.