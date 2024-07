LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tre atlete in fuga a 30 km dal traguardo gruppo a mezzo minuto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.05 13.38 Fisher-Black continua a tirare, ma non scende il margine di vantaggio delle treal comando. 13.36 30 km alla fine della corsa. 13.36 40? di margine per Koch, Edwards e Le Court Pienaar. 13.33 Fisher-Black prova a fare l’andatura, ma il ritmo della neozelandese allontana ildalle tre fuggitive. 13.32 Kopecky ora non èmente impegnata nel cercar di riprendere le tre fuggitive. Lo scenario che si profilerebbe in questo momento sarebbe ideale per Longo Borghini. 13.29 20? il margine di Koch, Le Court Pienaar e Edwards sulmaglia rosa. 13.27 Non era Labous ma Franziska Koch l’atleta della dsm-firmenich PostNL ad aver preso un po’ di margine sul