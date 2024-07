La Samb ed Eusepi sono sempre più vicini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Siamo ai dettagli tra laed Umbertostate infatti limate le differenze tra domanda ed offerta. All’inizio della prossima settimana ci dovrebbe essere la classica fumata bianca. Si parla di un importante contratto biennale. L’arrivo dell’ex Lecco servirebbe anche per smaltire definitivamente la grande delusione per il dietrofront di Sbaffo. Intanto per il reparto arretrato spunta il nome di Alex Cantarini. Classe 2003 è attenzionato dal club del Riviera delle Palme. Il difensore cresciuto calcisticamente nel Porto Sant’Elpidio si è fatto apprezzare in D anche con la maglia del Notaresco. Alex Sirri è ufficialmente un nuovo calciatore della Fidelis Andria. L’ex capitano rossoblù, torna così alla corte del tecnico Ciro Danucci con cui aveva vinto a Brindisi un campionato di Serie D.