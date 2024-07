Il Rimini accelera sul mercato Tris di nuovi volti tra i biancorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)ta under. O quasi. Ilnel giorno del raduno, dopo aver aperto le porte all’ex Recanatese Longobardi in difesa, ridisegna anche l’attacco. Arginando l’assenza di esterni offensivi a disposizione di mister Buscè, dopo la partenza di Lamesta, ma anche quelle di Iacoponi, Malagrida e Capanni. Il primo squillo arriva nelle prime ore del mattino. Da Catania. Il lungo e paziente corteggiamento ha dato l’effetto sperato portando in maglia a scacchi Marco Chiarella, in prestito fino al termine della stagione. Trattativa già in corso da mesi quella con il club siciliano. Perché già a gennaio i dirigentiavevano provato a prendendersi l’esterno pescarese, 22 anni da compiere alla vigilia di Ferragosto. "Dei contatti c’erano stati – conferma Chiarella al termine della sua prima giornata riminese – La cosa poi è diventata concreta nei giorni scorsi.