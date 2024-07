Il Milan piomba su Abraham e non solo | ecco i colpi in arrivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L'Inter è più o meno la stessa squadra della passata stagione, con pro e contro che ne possono conseguire: da una parte le certezze acquisite e la solidità di un gruppo affiatato, sull'altro piatto della bilancia, invece, la possibilità che gli avversari na abbiano compreso pregi e difetti. E poi ci sono quei campanelli d'allarme suonati già nel corso della passata stagione, ignorarli sarebbe un peccato capitale: Darmian non ha più il fisico per reggere il ruolo di quinto, Dumfries è un calciatore che punta tutto sul fisico, Acerbi è in condizioni fisiche allarmanti e va per i 37 anni, infine Arnautovic, le cui statistiche sono al limite del drammatico. Insomma, ci si attendeva che al pronti via Ausilio si muovesse in quelle zone e invece la priorità è andata su Martinez, con ben 15 milioni spesi per il portiere del Genoa.