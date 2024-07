Gyokeres al Napoli? la risposta secca di Manna ai tifosi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 luglio 2024) Il DS delGiovannirisponde aia Dimaro sulla possibilità diin azzurro. La suasembra chiudere la pista. LadisualIl direttore sportivo del, Giovanni, ha risposto direttamente aipresenti a Dimaro riguardo un possibile arrivo di Viktorin maglia azzurra. La suaha suscitato immediato interesse tra i sostenitori partenopei. Al termine dell’allenamento presso lo stadio comunale di Carciato,ha incrociato centinaia diche, come lui, lasciavano la tribuna. Dopo aver concesso qualche foto ricordo, il DS azzurro si è trovato di fronte a una domanda diretta sul calciomercato del. Quando un tifoso gli ha chiesto esplicitamente di portarealha risposto in modo secco e inequivocabile: “Impossibile!” Questasembra chiudere definitivamente la pista che porterebbe l’attaccante svedese di origini ungheresi in azzurro.