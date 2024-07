Wimbledon niente lieto fine per Jasmine Paolini | Krejcikova si aggiudica una finale equilibrata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Barboraè la quarta ceca da quando il Paese è tale (1993) a vinceredopo la sua ex coach e mentore Jana Novotna (che ci ha lasciati troppo presto, nel 2017), Petra Kvitova e Marketa Vondrousova.non riesce a sollevare il Venus Rosewater Dish, uscendo sconfitta dal Centre Court per 6-2 2-6 6-4 al termine di un match che ha avuto tre volti diversi a seconda del parziale, ma che si è in fin dei conti deciso in pochissimi punti. La toscana, ad ogni modo, esce dall’All England Lawn Tennis Club con il numero 5 del ranking WTA sulle spalle, mentre la sua avversaria rivede la top ten. Tensione alle stelle all’inizio, soprattutto perche si trova a dover salvare subito due palle break. Abasta la prima, col dritto incrociato vincente.