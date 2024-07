Vis Ecco il colpo per sognare | Orellana Cruz

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilè arrivato. La Vis annuncia Marceloe compie l’atteso salto di qualità. "E’ l’investimento più importante da quando siamo a Pesaro", dichiara il direttore Michele Menga. Per strapparlo a una concorrenza agguerrita (Perugia, Lucchese, Padova, Lumezzane) la Vis ha fatto un grande sforzo sia in termini di cartellino (consistente fisso più bonus vari alla Varesina) che di contratto (triennale). Il ragazzo era già convinto del progetto biancorosso, l’accordo con la società lombarda ha chiuso il cerchio. Marcelo, milanese, classe 2001, brevilineo (1,71), trequartista mancino in grado di coprire diversi ruoli, è reduce da una stagione super con la Varesina in D: 12 reti, 6 assist, 36 presenze in campionato, più una rete e un assist in due gare dei playoff.