Unahotels I baby atleti a lezione dai coach Priftis e Mangone

(Di sabato 13 luglio 2024) Se il basket mercato sta tenendo banco per la prima squadra, il settore giovanile non è certo fermo. Anzi, al PalaBigi sono giorni caldi (in tutti i sensi) per la cantera biancorossa con i Workouts, ovvero allenamenti ad alta specializzazione, per tanti ragazzi che possono così approfittare della pausa estiva per migliorare diversi aspetti tecnici. E glicoinvolti hanno avuto degli ospiti di eccezione a dirigere gli allenamenti: infatti, alla guida delle sessioni tecniche si sono alternatie il vice Fucà di ritorno dal pre-olimpico, mentre ieri il gruppo di ragazzi è stato allenato da un fresco exbiancorosso, ovvero Beppe(foto) che si è appena messo al collo la medaglia d’argento ai Mondiali Under 17 in Turchia, dopo aver perso in finale contro gli Stati uniti.