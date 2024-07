Ultim’ora Sainz annuncio a sorpresa | resta alla Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 13 luglio 2024), il pilota dellaè ancora senza squadra per il prossimo Mondiale. E arriva il consiglio di chi sa come vanno queste cose Carlosha iniziato il Mondiale da separato in caso, visto che laaveva annunciato che il prossimo anno sulla Rossa di Maranello si sarebbe seduto Lewis Hamilton. Carlos(Lapresse) – Ilveggente.itE da quel momento in poi sono iniziate le voci di una sua possibile futura destinazione: si è parlato della Mercedes, appunto come possibile sostituto dell’inglese, della Red Bull al posto di Perez che non ne sta azzeccando una nel corso di quest’anno, e anche di altre squadre minori con ambizioni importanti. Ma per ora nessuna decisione ufficiale è stata presa: lo spagnolo, che ha 29 anni, non si può permettere di sbagliare la propria scelta se vuole cercare di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili nel corso delle prossima stagioni.