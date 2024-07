Tutto pronto per la finale di Wimbledon Bagni di Lucca sogna con Paolini | Dopo le Olimpiadi la festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Oggi pomeriggio, in occasione delladi tennis i, dove sarà impegnata Jasminecontro la ceca Barbara Krejcikova, che ha sconfitto in semi, un po’ a sorpresa, la favorita Ribakina, l’amministrazione comunale didi, in collaborazione con il Circolo Tennis Mirafiume allestirà un maxi schermo per seguire l’incontro. Lo annuncia il sindaco Paolo Michelini: "Il grande schermo - spiega il primo cittadino - sarà sistemato lungo il viale alberato completamente all’ombra, per rendere più confortevole la visione al pubblico. L’attesa in paese è spasmodica, per un’atleta che si sta veramente meritando la considerazione a livello mondiale, portando prestigio alo sport italiano". «Siamo tutti orgogliosi di questa nostra concittadina – aggiunge Michelini – e non c’è posto migliore per celebrala se non nel luogo, il tennis Mirafiume, dove lei ha mosso i primo passi da bambina e da dove è partita la sua fantastica avventura.