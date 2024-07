Tour de France 2024 Carlos Rodriguez | Sono sempre lì vicino proveremo ad attaccare il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Dietro ai mostri sacri del ciclismo viene fuori. Lo spagnolo, giovanissimo talentino della INEOS Grenadiers, non è una sorpresa, ha già fatto l’anno scorso top-5 alde, ma ritrovarselo migliorato e ancora così competitivo è sicuramente un segnale in vista del futuro. Il classe 2001 chiude al quarto posto la quattordicesima tappa della Grande Boucle, arrivando a 1’19” dal fenomeno Tadej Pogacar.pedala sicuramente meglio rispetto ai giorni passati, e lo si intuisce anche dalla facilità con cui viene già sulmalet. L’iberico rimane guardingo per quasi tutta la tappa, ma è il primo che si getta all’inseguimento dei big three quando Pogacar fa esplodere la corsa. Lo spagnolo si mette subito alla ruota di Vingegaard, poi viene saltato da Evenepoel ma tiene il belganel mirino.