Tim Summer Hits Pericolo in costume | è polemica

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 13 luglio 2024) Nel corso della terza puntata di Timandata in onda ieri su Rai1, i telespettatori hanno potuto assistere alle esibizioni dei più importanti talenti della musica italiana. Questo evento è stato registrato un mese fa ed è un’ottima occasione per distendersi dinanzi alla poltrona dopo un’intensa giornata di lavoro e piena di stress, L'articolo Timin: èproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Batitti Live 2024: come sono andati Ilary e Alvin al loro esordio? .