Sprofondo rosso Ferrari | GP d’Ungheria già in salita Leclerc avvisato

(Di sabato 13 luglio 2024), la Formula Uno in questo weekend si prende una pausa dopo i Gp di Spagna, Austria e Gran Bretagna. Ma il monegasco non sorride. In questo weekend il circus della Formula Uno si prende una pausa dopo il tour de force tra Spagna, Austria e Gran Bretagna. Tre Gran Premi – quattro se consideriamo anche quello del Canada – in cui laha fortemente deluso, non riuscendo a confermare quanto di buono aveva fatto vedere fino al Gp di Montecarlo. Ladi: solo 12 punti per il monegasco negli ultimi tre Gp – IlVeggente.it (Ansa)L’unica Rossa andata a podio è stata quella di Carlos Sainz, arrivata terza al Red Bull Ring dopo la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri. Troppo poco per poter vedere il bicchiere mezzo pieno in vista della seconda parte del Mondiale.