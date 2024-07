Scendono i mutui e frena il calo dei prestiti | dalle banche i segnali di ripresa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Tassi di interesse sue finanziamenti in discesa,ildeia famiglie e imprese, salgono i depositi bancari, segno che è la cautela sugli investimenti, in tempi di incertezza, a fare da stella polare. È la fotografia scattata a giugno dal rapporto mensile di Abi, che evidenzia un sostanziale consolidamento dei trend osservati nei mesi passati. Il tasso medio sul totale deisottoscritti negli anni ha registrato a giugno una diminuzione al 4,77%, contro il 4,80% di maggio. Di particolare rilievo, quello sulle nuove operazioni per l'acquisto di abitazioni, sceso per il settimo mese consecutivo e giunto al 3,56%, rispetto al 3,61% di maggio e al 4,42% di dicembre 2023, e quello sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese, calato al 5,25% rispetto al 5,38% del mese precedente e al 5,45% di dicembre dell'anno scorso.