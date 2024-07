Roma incidente in viale Marconi | auto travolge e uccide un uomo alla fermata dell’autobus

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Undi 66 anni è stato travolto e ucciso da un’nella mattinata del 13 lugio poco prima delle 6 in, a. La vittima stava aspettando l’busquando l’, una Fiat Cinquecento, gli è piombata addosso all’improvviso. Leggi anche: Lucarelli-Morgan, 12 anni intensi, da quel “weekend”guerra aperta: cosa è successo Sul posto le pattuglie del XI Gruppodella Polizia Locale diCapitale.guida dell’unturco di 26 anni condotto all’ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Il 66enne è morto sul colpo. Sono in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Il conducente, un ragazzo di ventisei anni, pare abbia sbandato. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con l’ambulanza, che ha cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano.