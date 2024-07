Rammarico Paolini | un’altra finale Slam persa ma Wimbledon è benzina in vista dei Giochi Personalità e talento | perché può vincere l’oro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Il doppio fallo. L’errore più beffardo del tennis. Il più facile da realizzare e doloroso da sopportare. È quello che appare a metà del terzo set, sul 3-3, e che fa nuovamente sbattere Jasminesull’ultimo ostacolo per la gloria. Dopo il Roland Garros, anche ladirappresenta un momento amaro. Forse anche più di quello vissuto a Parigi. Iga Swiatek infatti è per tutte un’avversaria insormontabile sulla terra rossa parigina, il “mostro” per eccellenza. Barbora Krejcikova invece è una rivale dal tennis meraviglioso, contro cui si può perdere (è comunque sempre una campionessa), ma che era anche tutt’altro che invincibile, soprattutto sull’erba. Alla fine a fare la differenza sono state la tensione del momento storico (in particolare nel primo set sostanzialmente non giocato), le fatiche sopportate durante la semicontro Donna Vekic (quasi tre ore di battaglia) e la maggior varietà del gioco della ceca, brava a irretire la lucchese nei punti chiave.