L’intervista Calabro ha ringraziato la società per il rinnovo del suo contratto e per non aver disperso il valore umano della squadra Non scelte di cuore ma attente valutazioni

(Di sabato 13 luglio 2024) Ha parlato a 360 gradi Antonio(nella foto) partendo dal suofino al 2026. "Ringrazio laper la fiducia che non era scontata. Questo mi riempie di orgoglio e di responsabilità e mi dà una grande motivazione a mettere ancora più impegno. E’ la dimostrazione che il rapportoe lavorativo è stato positivo". Sul ritorno di Bleve e ildi Schiavi. "Una delle priorità che ci eravamo dati dopo la conquistaSerie B era di non disperdere ile morale di questa. La maggior parte dell’ossatura è stata riconfermata non solo Schiavi e Bleve ma molti altri. Non sono statedima. Pensiamo che confermare la struttura base e proseguire sulla stessa idea tattica, pur con l’elasticità mostrata lo scorso anno, possa darci dei vantaggi".