Inter via al ritiro Ufficiale Taremi | Un sogno che si avvera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) L'campione d'Italia inizia il suo percorso nella stagione 2024/25 con l'intento di provare a confermarsi. Stamattina i cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile si sono aperti per accogliere i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi, senza ancora i nazionali che hanno partecipato a Europei e Copa America. Il primo a entrare nella struttura è stato Henrikh Mkhitaryan. Con lui, della prima squadra c'erano Di Gennaro, Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto, i nuovi acquisti Topalovic, Josep Martinez e. Proprio l'iraniano è da oggi ufficialmente un giocatore nerazzurro. "Sono molto contento di essere qui oggi, per me è unche si- ha dichiarato l'attaccante ai canali del club -. Mi sento bene e sono molto felice, devo dire che questo è il momento più bello della mia vita.