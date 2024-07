Incidente tra auto e camion in A1 | quattro persone coinvolte

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 13 luglio 2024) Un gravetra un’e unsi è verificato oggi alle 17:05 sull’strada A1 in direzione Napoli, al km 362. L’ha coinvolto. Sul posto sono prontamente intervenuti un’infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino, la Croce Bianca di Arezzo, i vigili del fuoco di Arezzo e le forze dell’ordine per prestare soccorso. Un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice rosso (codice 3) al pronto soccorso delle Scotte di Siena, mentre gli altri tre pazienti, tutti maschi sopra i 50 anni, sono stati trasportati in codice verde (codice 1) al pronto soccorso della Fratta di Cortona. L'articolotrain A1:proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.