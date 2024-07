Il Centro del Riuso un successo E rilancia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildeldi Forlimpopoli ‘FoRiu’, adiacente all’Ecosulla circonvallazione, ha registrato un grande interesse da parte dei cittadini, tanto da dover ‘costringere’ i volontari dell’associazione di protezione civile di Forlimpopoli a incrementare gli orari di apertura, come conferma la presidente Marta Benvenuti: "Ilora è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 15,30 alle 18,30 e anche il sabato mattina dalle 9 alle 12. Sinceramente non ci saremmo mai aspettati tante persone, soprattutto il sabato mattina, invece continuano ad arrivare e a portare qui i loro oggetti perché vengano messi a disposizione di chi potrebbe ‘usarli’ meglio". FoRiu (Forlimpopoli Riusa), infatti, intercetta quegli oggetti ancora in buono stato, se non nuovi direttamente, ma che non vengono più usati dalle persone, evitando che procedano il loro cammino verso la stazione ecologica, divenendo così un rifiuto.