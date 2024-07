Grandi manovre Como le mani su Alberto Moreno E il club annuncia il nuovo sponsor

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilresta attivissimo sul mercato in entrata: mentre si avvicina sempre di più a Rodri Sanchez (dettagli da definire con il Betis Siviglia, la società ha raggiunto l’accordo per un altro spagnolo. Si tratta di, ex terzino del Liverpool, attualmente svincolato. Nell’ultima stagione il calciatore ha collezionato più di trenta presenze tra Liga, Europa e Coppa del Re con la maglia del Villareal. Proprio con la maglia delspagnolo ha conquistato anche un’Europa League nel 2021. In carriera carriera il giocatore ha pure vinto la Champions League con il Liverpool di Klopp. Adesso,è pronto per vivere uncapitolo con la maglia del. Intanto ieri illariano hato il suodi maglia, Uber (firmato un accordo triennale a partire dalla stagione 24/25).