Festa dei milanesi WP Metanopoli torna in A2 Un trionfo di valori e qualità

(Di sabato 13 luglio 2024) PALLANUOTO di Melissa Zurru Mesi di allenamenti, vittorie, sconfitte, fatiche ma anche soddisfazione. Tutto questo per concentrarsi, infine, in un’unica partita, la decisiva, quella che vale un’intera stagione. È la vittoria pesantissima, grazie alla quale la Waterpolo Milano, dopo una stagione trascorsa nel “purgatorio“ della serie B, conquista la promozione in serie A2 consacrandosi come la più importante realtà pallanuotista di Milano. Fondata nel 2009 dalla volontà e dalla passione di un gruppo di amici sportivi per mantere viva la tradizione di questa disciplina sul territorio milanese, la loro missione si è sempre basata sulla promozione e la diffusione dell’attività a livello giovanile come strumento di educazione e crescita personale.