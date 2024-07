Corsa alla rielezione la cruciale campagna di Biden in Michigan e le ombre sulla sua salute

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2024) Il presidente americano Joeè impegnato nella suaelettorale in uno stato chiave come il, dove, secondo i suoi, deve vincere per essere rieletto. All'interno della sua cerchia c'è soddisfazione per la sua performance in solitariaconferenza stampafine del summit Nato, momentonel quale ha avuto gli occhi del mondo addosso.Ma anche consapevolezza che non si è riusciti a mettere un frenovalanga di domandesuache hanno debordato, invece di lasciare più spazio a temi come la sicurezza e la difesa. Un alto funzionario democratico ha dettoCnn tramite messaggio che è andato "meglio, ma non ha segnato".nella conferenza stampa ha detto in una battuta che quelli del suo staff "parlano, parlano molto".