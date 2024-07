Contrari a favorire altre forme di degrado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Secca chiusura alla liberalizzazione delle droghe leggere, attenzione massima alla condizione delle carceri e disponibilità ad entrare direttamente nella Pulce: si potrebbe riassumere così la posizione della destra reggiana all’indomani delle parole del sindaco Marco Massari che mercoledì era intervenuto alla Maratona oratoria organizzata dalla Camera penale per sensibilizzare sui suicidi dei detenuti. "Nelle carceri – afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Aragona – il centrodestra ha ereditato una situazione disastrosa dai precedenti governi, con tanti problemi sia dal punto di vista delle strutture che dei corpi di polizia. Ora invece con il sottosegretario Delmastro c’è stata un’inversione di tendenza, testimoniata innanzitutto dai 1700 nuovi agenti che entreranno in servizio nei penitenziari italiani di cui 17, per altro, assegnati a quello reggiano.