Colpo di scena al processo per Alec Baldwin | come va a finire sul caso dello sparo

(Di sabato 13 luglio 2024)nel finale di un film di Hollywood, un vizio procedurale ha salvato in extremisda una possibile condanna a 18 mesi per omicidioso. Una giudice del New Mexico ha infatti archiviato ilnei suoi confronti sostenendo che erano state nascoste alla difesa prove cruciali consegnate alle autorità per l'indagine sulla morte direttrice della fotografia del film 'Rust', Halyna Hutchins, uccisa sul set da unopartito dall'arma didel 66enne attore americano. L'archiviazione, arrivata nel pieno delnel tribunale di Santa Fe, prevede che le accuse non possano più essere ripresentate. In aulaha pianto alla lettura della sentenza: prima ha abbracciato i suoi due avvocati che hanno trovato un appiglio decisivo per evitargli il carcere, poi si è voltato e ha abbracciato per 12 secondi la moglie in lacrime, Hilaria, madre di sette dei suoi otto figli.