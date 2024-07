Auto e Moto Cingoli Motor Show c’è la data dell’11^ edizione | domenica 25 agosto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 13 luglio 2024) L’ormai tradizionale a due e quattro ruote è organizzato da Gian Marco Paparelli, Danilo Capannari e Giovanni ‘ Gianni’ Graziani in collaborazione con Angel’s Sound e il Comune di, 13 luglio 2024 – Dopo il grande successo del decennale svoltosi la scorsa estate, la manifestazione espositiva ‘’ è giunta all’undicesima. Anche quest’anno l’iniziativa, vedrà partecipareveicoli sportivi provenienti da varie regioni. Come lo scorso anno, l’evento sarà aperto anche al mondo delle due ruote: custom, cruiser, cross, stradali, naked, turismo etc. con libero accesso all’area dedicata. L’evento è divenuto un ‘must’ e vede ogni anno la presenza di moltissimi giovani appassionati. L’iniziativa, promossa da Gian Marco Paparelli, Danilo Capannari e Giovanni ‘ Gianni’ Graziani ed organizzata grazie alla lunga collaborazione con il team Angel’s Sound e il Comune di; quest’anno si svolgerà252024 a partire dalle 9.